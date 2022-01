United Airlines tem prejuízo de US$ 646 milhões no 4º tri

A United Airlines registrou prejuízo de US$ 646 milhões no quarto trimestre de 2021. O resultado, divulgado nesta quarta-feira representou uma melhora em relação a igual período de 2020, quando o prejuízo foi de US$ 1,8 bilhão. A perda diluída por ação foi de US$ 1,99, abaixo da expectativa de US$ 2,09 pelo FactSet.

Às 18h51 (de Brasília), a ação da United Airlines caía 2,03% no after hours em Nova York.

A receita da companhia aérea americana foi de US$ 8,192 bilhões no período, contra US$ 3,142 bilhões no quarto trimestre de 2020.

Em comunicado, o CEO da United Airlines, Scott Kirby, afirmou que sua equipe vem lutando contra os obstáculos “sem precedentes” para, mais uma vez, superar os “novos e assustadores” desafios impostos pela covid-19. “Enquanto a Ômicron está impactando a demanda de curto prazo, continuamos otimistas com a primavera (do hemisfério norte) e animados com o verão e além”, disse.

Saiba mais