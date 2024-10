United Airlines tem lucro US$ 965 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 17:47 Para compartilhar:

A United Airlines teve lucro líquido de US$ 965 milhões no terceiro trimestre de 2024, levemente abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,047 bilhões, e menor do que o US$ 1,137 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior. Porém, diluído por ação, o lucro (EPS) foi de US$ 3,33, o que ficou acima do que analistas esperavam, de EPS em torno de US$ 3,17.

No mesmo período, a receita da companhia aérea norte-americana sediada em Chicago foi 2,5% maior do que do mesmo período de 2023, em US$ 14,8 bilhões.

O número veio praticamente em linha com o que analistas projetavam.

Às 17h27 (de Brasília), a ação da United Airlines avançava 0,55% no after hours de Nova York.