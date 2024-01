United Airlines tem lucro surpreendente, amplia receita no 4º tri e ação sobe 6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/01/2024 - 18:36 Para compartilhar:

A United Airlines registrou lucro líquido de US$ 600 milhões no quarto trimestre de 2023, informou a companhia aérea nesta segunda, 22. O resultado corresponde a lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) diluído de US$ 1,81, ou de US$ 2 em termos ajustados – superando a projeção de US$ 1,70 de analistas ouvidos pela FactSet. Os ganhos foram 28,8% menores que em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando a empresa teve lucro líquido de US$ 843 milhões.

A receita operacional total no trimestre encerrado em dezembro foi de US$ 13,6 bilhões – um aumento de 9,9% em comparação com igual período de 2022 (US$ 12,4 bilhões).

No ano todo de 2023, o lucro líquido foi de US$ 2,618 bilhões, o EPs ajustado de US$ 7,89. A receita operacional total foi de US$ 53,717 bilhões.

A United Airlines informou ainda que houve aumento de 10,8% no tráfego e de 14,7% na capacidade, em relação ao quarto trimestre de 2022. O preço médio do combustível por galão foi de U$ 3,13.

Após a divulgação do balanço, a ação da United Airlines subia 6,71% nos after hours em Nova York, por volta das 18h15 (de Brasília).

