United Airlines tem lucro em linha com esperado no 2º tri e ajusta planos para voos domésticos

A United Airlines teve lucro líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2024, número 23,1% maior do que o US$ 1,07 bilhão registrado no mesmo período de 2023.

Ajustado por ação, o ganho trimestral foi de US$ 3,96, número 22,2% maior do que o registrado no mesmo trimestre de 2023, de US$ 3,24. Analistas consultados pela FactSet previam ganho praticamente em linha com o resultado, de US$ 3,93 por ação.

A receita operacional total da companhia foi de US$ 14,99 bilhões no período, uma alta de 5,7% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. O valor veio levemente abaixo do esperado por analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam receita de US$ 15,04 bilhões. Junto do balanço, a empresa disse que pretende alterar sua capacidade de voos domésticos para lidar com novas dificuldades da indústria.

Às 17h48 (de Brasília), a ação da United Airlines caía 0,21% no after-hours de Nova York.