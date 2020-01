United Airlines surpreende expectativas com lucro líquido de US$ 641 mi no 4T19

A United Airlines informou que seu lucro líquido ficou em US$ 641 milhões no quatro trimestre de 2019, uma alta de 39,04% na comparação com igual período de 2018. A receita líquida da empresa, por sua vez, chegou a US$ 10,89 bilhões, aumento de 3,78% em igual base de comparação.

O lucro por ação ajustado da companhia aérea foi de US$ 2,53, enquanto analistas ouvidos pela FactSet projetavam US$ 2,65.

Após o balanço, a ação da empresa subia 0,25% no after hours em Nova York, às 18h50 (de Brasília).