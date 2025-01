United Airlines supera expectativas e lucra mais no 4º trimestre

A United Airlines registrou lucro líquido de US$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2024, um avanço de 64% frente ao resultado do mesmo período do ano anterior. O número equivale a um ganho ajustado de US$ 3,26 por ação, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,04.

A receita da área somou US$ 14,7 bilhões nos três meses encerrados em dezembro, também superior à expectativa do mercado, que era de US$ 14,4 bilhões.

Assim, por volta das 18h20 (de Brasília), a ação da United Airlines saltava 4,24% no after hours de Nova York.