United Airlines registra prejuízo trimestral menor que o esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/04/2023 - 20:35 Compartilhe

Por Rajesh Kumar Singh







CHICAGO (Reuters) – A United Airlines registrou nesta terça-feira um prejuízo menor do que o esperado no primeiro trimestre, contido por uma capacidade maior e despesas operacionais, excluindo combustível, mais baixas que o estimado.

O prejuízo ajustado da companhia para o trimestre até janeiro foi de 63 centavos de dólar por ação, menor do que a perda esperada por analistas, de 73 centavos de dólar, de acordo com dados da Refinitiv.

Um possível acordo de contrato com pilotos contribuiu para a perda, apesar de que os custos operacionais gerais, excluindo o combustível, foram menores do que no ano passado.

A companhia com sede em Chicago disse que espera um lucro de 3,50 a 4 dólares por ação no segundo trimestre, em linha com as estimativas de analistas, de 3,65 dólares por ação, segundo uma pesquisa da Refinitiv.

A empresa também manteve sua perspectiva de lucro para o ano inteiro.

(Reportagem de Rajesh Kumar Singh)

´







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias