United Airlines fecha acordo para dezenas de Boeing 787 Dreamliners

A United Airlines está perto de um acordo para encomendar dezenas de Boeing 787 Dreamliners, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Um acordo pode ser concluído ainda neste mês, disseram algumas dessas pessoas.

Se concluído, o acordo renderia bilhões de dólares em receita e marcaria uma vitória para a fabricante de aviões dos EUA sobre sua rival europeia Airbus, que concorreu ao acordo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A Boeing retomou as entregas do Dreamliner após um congelamento de quase dois anos devido a uma série de questões regulatórias e de fabricação.

A Airbus tem dominado o mercado de aeronaves menores e de fuselagem estreita com sua família A320 e expandido sua liderança sobre o rival 737 MAX desde o aterramento anterior deste último após dois acidentes fatais desse jato em 2018 e 2019. Mas a Boeing manteve uma participação maior do mercado de jatos de fuselagem larga, que comportam mais passageiros e são geralmente usados para rotas internacionais de longa distância.

Os Dreamliners são populares entre as companhias aéreas por sua eficiência de combustível e capacidade de rentabilizar novas rotas diretas, evitando a necessidade de conectar cidades por meio de um hub central. Cada um tem um preço de tabela de cerca de US$ 300 milhões antes dos descontos típicos, de acordo com os últimos preços de tabela disponíveis publicamente da Boeing.

A United comunicou em particular que a companhia aérea está se preparando para encomendar cerca de 100 aviões para substituir seus antigos jatos de fuselagem larga, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. No ano passado, a United teve problemas operacionais com sua frota de Boeing 767, acelerando a necessidade de decidir sobre uma substituição para esses aviões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. O acordo em andamento é projetado em parte para substituir essas aeronaves, disseram algumas dessas pessoas. A transportadora tem mais de 50 jatos de fuselagem larga em sua frota, de acordo com um registro de valores mobiliários no início deste ano.

Não ficou imediatamente claro quantos Dreamliners United encomendariam sob o acordo. Pessoas familiarizadas com as negociações disseram que a United e a Boeing estiveram recentemente em negociações em estágio avançado sobre um pedido considerável que pode envolver uma mistura de pedidos confirmados e opções para compras futuras de até 50 aeronaves ou mais. Espera-se que a Airbus continue disputando um possível pedido subsequente da United, enquanto a transportadora avalia opções para a substituição de seus Boeing 777 maiores, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

