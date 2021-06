United Airlines está perto de fazer encomenda de US$30 bi em aviões

Por Tim Hepher e Tracy Rucinski e Eric M. Johnson

(Reuters) – A United Airlines está terminando nesta segunda-feira os detalhes finais de uma encomendas de aviões que pode ser avaliada em 30 bilhões de dólares e que envolve até 270 jatos de corredor único em uma estratégia para assegurar sua recuperação da pandemia a preços favoráveis, afirmaram fontes da indústria.

O pedido pode incluir até 200 aviões Boeing 737 MAX e cerca de 70 Airbus A321neo, que compete com o topo da família de aviões MAX da fabricante norte-americana e são voltados para viagens de maior alcance.

Uma encomenda deste tamanho pode ser avaliada em 33 bilhões de dólares, segundo preços mais recentes das tabelas dos fabricantes, mas analistas afirmam que as companhias aéreas normalmente pagam menos que a metade do preço no caso de encomendas deste tamanho.

As empresas não comentaram o assunto. O anúncio da encomenda pode ocorrer na terça-feira, durante evento com investidores organizado pela United.

O pedido pode representar a maior encomenda de aviões da indústria de aviação desde que a chegada da pandemia de coronavírus, eclipsando um feito pela Southwest Airlines que envolveu mais de 100 unidades do MAX.

