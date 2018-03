United Airlines envia cão para o Japão por engano

Dias depois de ser alvo de críticas por conta da morte de um cão durante um voo, a United Airlines voltou a sofrer críticas por incidentes relacionados a animais. Desta vez, um pastor alemão foi enviado para o Japão por engano.

O cachorro Irgo acompanhava Joseph e Kara Swindle. O casal estava de mudança do estado do Oregon para o Kansas, nos Estados Unidos. Mas, em uma conexão, Irgo acabou sendo encaminhado para o voo errado, com destino ao Japão. O casal Swindle só percebeu o problema ao chegar ao Kansas e encontrar outro cachorro no lugar de Irgo.

De acordo com a emissora de TV KCTV5, do Kansas, a United localizou Irgo e está providenciado a volta do cão para os Estados Unidos.

Morte de cão provocou críticas

O incidente com Irgo foi pequeno se comparado ao que o ocorreu com o pequeno buldogue que morreu a bordo de um voo da United nesta semana. Uma comissária de bordo instruiu o passageiro a colocar o cão, que estava dentro de uma bolsa, no maleiro.

A United se desculpou pelo ocorrido e afirmou em comunicado que a funcionária não sabia que havia um cachorro na bolsa. Essa versão foi contestada pelos donos do cão. Eles disseram em entrevistas que a comissária sabia que havia um animal na bolsa.