United Airlines cresce em lucro, mas alerta para conflito em Israel

A United Airlines registrou lucro líquido de US$ 1,13 bilhão no terceiro trimestre deste ano, um avanço em relação ao ganho de US$ 942 milhões em igual período de 2022, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 17.

O resultado equivale a lucro ajustado de US$ 3,65 por ação, acima da projeção de US$ 3,38 de analistas consultados pela FactSet. A receita da empresa, por sua vez, subiu 12,5% na comparação anual e somou US$ 14,48 bilhões nos três meses encerrados em setembro, acima da projeção da FactSet de US$ 14,43 bilhões.

Entretanto, a empresa alerta que conflitos geopolíticos, incluindo a crise entre Israel e o grupo palestino Hamas e preços elevados ou voláteis dos combustíveis para aeronaves são riscos para os resultados da empresa.

Assim, por volta das 17h47 (de Brasília), o papel da companhia aérea caía 4,54% no after hours da Nasdaq, em Nova York.

