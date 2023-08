Unipar tem lucro líquido consolidado de R$ 186 milhões no 2º trimestre, queda anual de 65%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 19:04 Compartilhe

A Unipar Carbocloro registrou um lucro líquido de R$ 186 milhões no segundo trimestre de 2023, o valor representa uma queda de 65% na comparação com o mesmo período de 2022. Na comparação com os três primeiros meses do ano, o número foi 26,3% menor.

O Ebitda consolidado, por sua vez, somou R$ 370,4 milhões no segundo trimestre, queda de 56% ante um ano. No intervalo trimestral, a redução fica em 24,4%, aponta o release de resultados da Unipar divulgado nesta quinta-feira, 10.

Já a receita líquida consolidada foi de R$ 1,39 bilhão no período, valor 35% menor ante o segundo trimestre de 2022. Em relação aos três primeiros meses do ano, a redução fica em 15,8%. De acordo com a companhia, o resultado ocorre principalmente em decorrência da queda do preço internacional da soda e da redução do volume de vendas, refletindo as condições da demanda no mercado interno.

A empresa informou ainda que a capacidade instalada de produção ficou em 82% no segundo trimestre deste ano, dois pontos porcentuais a menos ante o intervalo de janeiro a março de 2023, quando foi registrado 84%. “Refletindo a demanda de PVC (policloreto de vinil) no Brasil”, disse a companhia em release.

O custo dos produtos vendidos (CPV), por sua vez, foi 13% menor no período em relação ao mesmo intervalo de 2022, para R$ 827,4 milhões. A redução ocorre por conta da queda de produção e vendas do PVC, resultando em menor consumo de matérias-primas, informou a Unipar Carbocloro.

A dívida líquida consolidada da companhia apresentou saldo negativo em R$ 33,5 milhões no período. A dívida bruta, por sua vez, encerrou junho em R$ 1,29 bilhão, valor 6,7% menor ante o apurado no final de dezembro.

