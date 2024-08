Unipar registra lucro líquido de R$ 89 milhões no 2º trimestre, queda anual de 52%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 18:11 Para compartilhar:

A Unipar, maior produtora de cloro e soda da América do Sul e segunda maior em PVC, registrou lucro líquido de R$ 89 milhões no segundo trimestre de 2024, o valor representa uma queda de 52% na comparação com igual período do ano anterior, segundo o balanço da empresa divulgado na noite desta quinta-feira, 8. No comparativo trimestral, o resultado da empresa foi 59% maior.

Segundo a Unipar informa em seu balanço, o resultado divulgado hoje reflete o 17º desempenho positivo da empresa referente ao lucro líquido, fator de destaque em meio a um momento de ciclo de baixa do setor petroquímico.

O cenário de um forte nível de oferta de produtos químicos no mercado global somado a uma demanda reprimida por conta da manutenção dos juros em patamar alto traz reflexo nos preços dos produtos comercializados pela Unipar. Sobre o assunto, o presidente da Unipar, Rodrigo Cannaval, afirmou ao Broadcast que o ” pior já passou” e que vê uma tendência de recuperação gradual nos preços para o mercado brasileiro.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Unipar somou R$ 115 milhões, queda de 69% ante um ano e 39% menor na comparação trimestral. A receita líquida, por sua vez, somou R$ 1,254 bilhão, queda de 5% sobre igual período do ano anterior e avanço de 8% na relação trimestral.

Segundo Cannaval, a queda no Ebitda foi decorrente da influência de um cenário mais desafiador para a economia da Argentina. No Brasil, por sua vez, existe um cenário de maior estabilidade após um período mais difícil enfrentado ao longo de 2023.

“Tivemos um Ebitda menor influenciado pela fraca economia da Argentina junto a uma estabilidade no Brasil, mas no âmbito porcentual o indicador segue demonstrando a resiliência e qualidade da Unipar, demonstrando a competitividade dos nossos negócios no setor químico”, afirmou Cannaval.

Em termos de utilização média de eletrólise da capacidade instalada de produção, a Unipar registrou 82% no indicador durante o período de abril e junho. O número é considerado positivo em um momento em que o setor petroquímico nacional enfrenta um dos períodos mais desafiadores de sua história.

Em julho, a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) anunciou que a indústria química brasileira atingiu em maio 58% de nível de utilização da capacidade instalada.

Investimentos

De acordo com Rodrigo Cannaval, a Unipar deve iniciar o lançamento da sua nova fábrica de produção de cloro e soda em Camaçari (BA). O projeto, o primeiro greenfield da companhia, faz parte do plano de expansão da empresa e está bem-posicionado em relação ao Marco Regulatório do Saneamento, que deve impulsionar a oferta de água e esgoto no Nordeste. A previsão é que a unidade tenha capacidade para produzir 20 mil toneladas de cloro e 22 mil toneladas de soda cáustica, produtos consumidos no mercado de saneamento básico.

A atualização tecnológica na planta de cloro e soda em Cubatão (SP) segue dentro do prazo, informou Cannaval. A iniciativa vai permitir que a companhia deixe de utilizar o mercúrio em seu processo produtivo.

“Os projetos que anunciamos tem acessado linhas de crédito competitivas e temos diferentes financiamentos para essas iniciativas”, afirmou Cannaval.

O executivo destacou ainda que a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda dos últimos doze meses, está em 0,7 vez, número ligeiramente maior ante os 0,38 vez apurados ao final de março. O prazo médio para o vencimento da dívida é de 3,4 anos.