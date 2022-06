Unipar prevê construção de fábrica na Bahia com investimento de R$140 mi

SÃO PAULO (Reuters) – A petroquímica Unipar anunciou planos para implementação de uma unidade produtiva no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, que demandará investimentos de cerca de 140 milhões de reais.

A expectativa é que a obra seja finalizada em até dois anos contados do início da construção, prevista para começar no segundo semestre deste ano, disse a Unipar em comunicado ao mercado no domingo.





A capacidade anual de produção da nova fábrica será de até 10 mil toneladas de cloro, 12 mil toneladas de soda cáustica, 25 mil toneladas de ácido clorídrico e 20 mil toneladas de hipoclorito de sódio.

A Unipar atualmente tem fábricas em Cubatão (SP) e Santo André (SP), além de uma unidade em Bahía Blanca, na Argentina.

A capacidade instalada de produção da companhia no final do primeiro trimestre era de até 680 mil toneladas de cloro líquido ao ano, 766 mil toneladas de soda cáustica líquida e em escamas, 667 mil toneladas de ácido clorídrico e 472 mil toneladas de hipoclorito de sódio.

