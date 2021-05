Unipar distribuirá dividendos antecipados de R$ 250 mi a partir de 15 de junho

O conselho de administração da Unipar aprovou a distribuição antecipada de dividendos no valor total de R$ 250 milhões.

A parcela será paga com base no lucro acumulado apurado no primeiro trimestre do exercício de 2021.

Serão distribuídos R$ 82.074.872,20 aos titulares de ações ordinárias, o que representará R$ 2,486 por ação; R$ 5.846.898,56 aos donos de ações preferenciais classe “A”, ou R$ 2,735 por ação; e R$ 162.078.229,24 às preferenciais classe “B”, ou R$ 2,735 por ação.

Terão direito aos dividendos os detentores de ações da companhia em 01 de junho de 2021 e o pagamento será realizado a partir de 15 de junho de 2021. As ações da Unipar passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 a partir de 02 de junho de 2021.

Veja também