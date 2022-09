Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

admin3 02/09/2022 - 11:55 Compartilhe

O Bayern de Munique vai até a capital visitar o Union Berlin neste sábado às 10h30 (de Brasília), em compromisso válido pela quinta rodada da Bundesliga, o Campeonato Alemão.

UNION BERLIN

A equipe de Berlim é uma das surpresas do futebol alemão neste início de temporada. O Union Berlin é o segundo colocado na tabela da Bundesliga; em quatro jogos, venceu três e empatou um.

Na última rodada, os Die Eisernen aplicaram uma sonora goleada fora de casa sobre o recém-promovido e tradicional Schalke 04, 6 a 1. O Union Berlin possui 10 pontos conquistados.

BAYERN DE MUNIQUE

O atual líder da Bundesliga, com os mesmos 10 pontos do Union Berlin mas com melhor saldo, chega para este confronto após um empate em casa contra o Borussia Mönchengladbach.

O Bayern de Munique venceu três dos seus quatro jogos na atual edição do Campeonato Alemão. Os bávaros vêm de uma classificação na Copa da Alemanha após vencerem o Viktoria Köln no meio de semana.

FICHA TÉCNICA

Union Berlin x Bayern de Munique

Bundesliga 2022/23 (Campeonato Alemão)

5ª rodada

Data e horário: 03/09/2022, às 10h30 (de Brasília)

Local: Estádio An der Alten Försterei, Berlim (ALE)

Transmissão: OneFootball

PROVÁVEIS TIMES

UNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)

Ronnow; Doekhi, Knoche e Diogo Leite; Ryerson, Thorsby, Khedira, Haberer e Gießelmann; Becker e Pefok.

Desfalques: Diogo Leite (lesionado)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)

Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández (De Ligt) e Davies; Kimmich, Sabitzer, Coman e Sané; Muller e Mané.

Desfalques: nenhum.

