Union Berlin vence lanterna em casa e mantém a ascensão no Campeonato Alemão

O Union Berlin deu sequência neste domingo à sua ascensão no Campeonato Alemão. A equipe da antiga Berlim Oriental, que faz nesta temporada a sua estreia na elite do país, derrotou o Colônia por 2 a 0, em casa, pela 14.ª rodada, e ganhou duas posições na tabela de classificação.

A equipe da capital agora ocupa a 10.ª colocação, com 19 pontos. O Union Berlin, que venceu quatro de seus últimos cinco jogos na competição, está seis pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa – isso porque Schalke 04 (quarto colocado), Freiburg (quinto) e Bayer Leverkusen (sexto) estão empatados com 25 pontos.

O Colônia, por sua vez, está na 20.ª e última colocação, com oito pontos em 14 rodadas. A equipe ganhou apenas duas partidas na competição.

Os dois gols do Union Berlin na partida foram marcados pelo sueco Andersson, artilheiro da equipe no Campeonato Alemão, com oito tentos. No primeiro, ele aproveitou uma cobrança de escanteio para marcar de cabeça. No segundo, recebeu um passe de Gentner, driblou o goleiro Hom e mandou a bola para o gol.

Na cidade de Bremen, uma surpresa: o Paderborn obteve a sua segunda vitória na competição ao derrotar o Werder Bremen por 1 a 0. Com isso, alcançou os mesmos oito pontos do Colônia, mas com melhor saldo de gols (-15 a -18). A equipe derrotada está na 14.ª colocação com 14 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento.

O único gol da partida foi anotado aos 45 minutos do segundo tempo. E o Paderborn contou com a ajuda da sorte para balançar a rede. Um chute de fora da área encontrou no meio do caminho a perna do atacante Mamba, o que tirou o goleiro Pavlenka da jogada. Assim, a bola sobrou para Michel marcar com o gol aberto.