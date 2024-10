Union Berlin vence e sobe para o 5º lugar no Alemão; Werder Bremen derrota o Wolfsburg

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2024 - 14:34 Para compartilhar:

Tentando repetir o feito da temporada 2022/23, quando terminou em quarto lugar, o Union Berlin subiu para a 5ª colocação na atual edição do Campeonato Alemão ao derrotar o vice-lanterna Holstein Kiel, por 2 a 0, neste domingo, no Holstein-Stadion, pela 7ª rodada do Campeonato Alemão.

Com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos sete jogos realizados até aqui, o Union Berlin soma 14 pontos, atrás apenas de Bayern de Munique (17), RB Leipzig (17), Freiburg (15) e Bayer Leverkusen (14). Já o Kiel continua sem vencer e na penúltima posição, com apenas dois pontos. Fora da zona de rebaixamento, o Augsburg tem sete.

Mesmo jogando fora de casa, o Union Berlin impôs o ritmo desde o início e precisou de 17 minutos para abrir o placar com Aljoscha Kemlein. O time da casa esboçou momentos de pressão, mas pouco produziu.

Aos 43 do segundo tempo, Tom Rothe, após cobrança de escanteio, cabeceou para dar os números finais à partida. Antes, o atual quinto colocado da competição havia mandado uma bola na trave.

VITÓRIA DO WERDER BREMEN.

No outro jogo da rodada, o Bremen visitou o Wolfsburg e venceu por 4 a 2. Com isso subiu para o oitavo lugar, com 11 pontos, contra sete do rival, que ainda não engrenou na competição.

O jogo começou elétrico, com o Wolfsburg comandando as ações. Aos 19, o time da casa abriu o marcador. Tiago Tomas aproveitou o rebote dentro da área e só completou. O gol ‘acordou’ o Bremen, que buscou o empate aos 45. Ducksch cruzou, Mitchell-Elijah acertou um bonito chute e fez 1 a 1.

O segundo tempo teve domínio completo dos visitantes. Aos seis, Felix Agu ficou com a bola dentro da área e fez o gol da virada. O Wolfsburg ficou perdido em campo e acabou sofrendo o terceiro aos 22, com Ducksch. No minuto seguinte, Patrick Wimmer foi expulso e deixou o time mandante com um jogador a menos.

Com um jogador a mais, o Bremen teve ainda mais espaço e ampliou aos 34. Grull arriscou, aos 27, e contou com um desvio para fazer 4 a 1. O Wolfsburg ainda conseguiu diminuir, aos 34, mas não evitou o revés. Maehle fez grande jogada individual e marcou um golaço.