Unimed presta esclarecimentos na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Alesp

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) recebeu nesta terça-feira, 27, representantes da Unimed para explicações sobre o encerramento de contratos de planos de saúde, principalmente de pessoas em tratamento oncológico e com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Foram ouvidos Jeber Juabre Junior, superintendente jurídico de Relações Institucionais e Governamentais; Patrícia Malta, diretora de Relações Institucionais; e Alexandro Saltari, diretor jurídico da operadora de saúde.

Durante a sabatina, os representantes afirmaram que não houve o cancelamento de contratos familiares ou individuais e que não houve cancelamento de forma discriminatória. “Todos os cancelamentos ao longo da história da Unimed foram com pessoas jurídicas, pessoas que têm seus funcionários e proporcionam o plano de saúde aos colaboradores. Esses contratos é que foram cancelados recentemente”, argumentou Alexandro Saltari, diretor jurídico.

A reunião ocorreu após os parlamentares registrarem denúncias por parte da população, 87 delas de cancelamento de planos de pessoas com TEA. “Nós recebemos um grande número de denúncias relatando o cancelamento unilateral por iniciativa da Unimed de apólice de seguro de saúde de pessoas com deficiência, autismo, em tratamento oncológico, entre outras situações graves”, disse a deputada Clarice Ganem.

A empresa garantiu, por meio dos representantes, que nos contratos em que há tratamento com risco à vida o atendimento foi mantido.

O deputado Rafa Zimbaldi solicitou à empresa que reavalie o cancelamento do plano das pessoas que se sentiram prejudicadas, e os representantes confirmaram disposição tal reavaliação.

A deputada Andréa Werner avaliou como positiva a reunião, mas destacou que a Comissão continuará acompanhando o caso e poderá solicitar a presença dos representantes da operadora novamente. “Há muitas denúncias sobre este caso, o Ministério Público abriu inquérito, inclusive, contra a Unimed por causa desses cancelamentos. Então, foi muito importante a reunião, mas ainda não acabou. Vamos continuar com o diálogo aberto”, concluiu.

