Unilever supera expectativa de faturamento no 1º semestre

A Unilever registrou faturamento de 31,12 bilhões de euros no primeiro semestre de 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 25. O resultado superou a previsão de analistas, de 30,99 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria multinacional anglo-holandesa. Já o avanço subjacente das vendas no semestre foi de 4,1% ante um ano antes, abaixo do ganho de 4,4% previsto por analistas. Nos primeiros seis meses do ano, a Unilever acumulou lucro líquido de 3,7 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.