Unilever decide consolidar sede na Holanda, em golpe para governo do Reino Unido

A multinacional anglo-holandesa Unilever anunciou nesta quinta-feira que decidiu transformar suas duas entidades legais numa única holding company que terá como sede a cidade holandesa de Roterdã, em vez de Londres, apesar de ter sofrido pressão de última hora de lobistas do governo do Reino Unido.

A decisão foi tomada ontem pela diretoria da Unilever. Na noite de quarta-feira, contudo, diretores da empresa ainda receberam ligações com apelos de reconsideração do governo britânico, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

A Unilever também revelou uma reestruturação mais ampla de suas operações, que serão divididas em três segmentos com sedes distintas. A unidade de produtos de beleza e cuidados pessoais e a de produtos para o lar ficarão em Londres, enquanto a de alimentos e refrescos continuará sendo em Roterdã.

A empresa, que fabrica o sabonete Dove e o sorvete Ben & Jerry’s, informou que os 7.300 funcionários empregados no Reino Unido e 3.100 na Holanda não serão afetados pelas mudanças.

A decisão da Unilever sobre sua sede tem forte significado para o Reino Unido, que está em negociações para se retirar da União Europeia até março de 2019, dentro de um processo conhecido como “Brexit”.

Críticos do Brexit, que foi aprovado em plebiscito realizado em junho de 2016, alertam que o rompimento com a UE pode forçar grandes empresas a se transferirem do Reino Unido para outras partes da Europa, de forma a continuar fazendo parte do mercado comum e aproveitar as vantagens do livre movimento da mão de obra pelo bloco, entre outras questões.

A Unilever anunciou também que continuará tendo ações listadas em Londres, Amsterdã e Nova York. Por volta das 5h35 (de Brasília), a ação da multinacional caía em torno de 0,5% na bolsa inglesa. Fonte: Dow Jones Newswires.