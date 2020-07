Unilever amplia lucro no 1º semestre e ação salta 7% na Bolsa de Londres

A Unilever informou nesta quinta-feira, 23, que ampliou seu lucro no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia do novo coronavírus. Entre janeiro e junho, a multinacional anglo-holandesa teve ganho líquido de 3,28 bilhões de euros, ante lucro de 3,01 bilhões de euros no mesmo período do ano passado.

“Na América do Norte e em partes da Europa, houve um impacto positivo dos estoques feitos por famílias em março. Os padrões de consumo se normalizaram depois no segundo trimestre, com níveis elevados de demanda por produtos de higiene e alimentícios”, disse a empresa em comunicado.

Considerando-se taxas de câmbio constantes, o faturamento da Unilever caiu 1,6% na comparação anual do primeiro semestre, a 25,71 bilhões de euros. Já as vendas subjacentes recuaram 0,1% no período.

Às 4h35 (de Brasília), a ação da Unilever saltava 7% na Bolsa de Londres. (Com informações da Dow Jones Newswires).

