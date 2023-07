Unilever amplia lucro e supera expectativas de faturamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 7:14 Compartilhe

A Unilever divulgou nesta terça-feira (25) que teve lucro antes de impostos 5,27 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023, maior do que o ganho de 4,36 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado.

O faturamento da multinacional anglo-holandesa somou 30,43 bilhões de euros entre janeiro e junho, incluindo 15,74 bilhões de euros no segundo trimestre. Os resultados ficaram ligeiramente acima das expectativas de analistas, de 30,34 bilhões de euros e 15,59 bilhões de euros, respectivamente, segundo projeções fornecidas pela própria Unilever.

Apenas no segundo trimestre, a empresa teve crescimento anual nas vendas subjacentes de 7,9%, também superando o consenso de analistas, de acréscimo de 6,4%.

A Unilever elevou sua projeção para o avanço das vendas subjacentes em 2023, para mais de 5%. A previsão anterior mirava a parte superior da faixa de 3% a 5%.

Por volta das 4h15 (de Brasília), a ação da Unilever saltava 5,4% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.

