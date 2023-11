Unigel suspende aviso prévio de trabalhadores da fábrica de Camaçari

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 16:09 Para compartilhar:

A Unigel, uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do país, anunciou que vai reverter o aviso prévio dos colaboradores da sua unidade de produção de fertilizantes no Polo Petroquímico de Camaçari (BA).

Em comunicado à imprensa, a Unigel informou que continua em negociação para viabilizar a operação da unidade e segue confiante que chegará em uma boa solução para as partes. A suspensão foi tomada, segundo a empresa, devido aos desafios macroeconômicos de mercado.

O presidente da Unigel, Roberto Noronha Santos, afirmou que o setor petroquímico está atravessando a pior crise em anos.

“Em paralelo a isso, as condições de competitividade com o mercado internacional tornam tudo ainda mais complexo. Mesmo assim nunca desistimos e seguimos firmes no propósito de continuar produzindo fertilizantes nitrogenados, matéria-prima tão necessária ao país. Os trabalhadores serão mantidos e retomaremos a produção em Camaçari assim que possível”, afirmou.

Segundo a Unigel, as tratativas com a Petrobras com foco em projetos para produção de energia renovável e fertilizantes continuam, conforme comunicado pela empresa em junho.

A fábrica de Camaçari tem capacidade para produzir 475 mil toneladas de amônia e 475 mil toneladas dos diversos tipos de ureia ao ano, importantes fertilizantes utilizados pelo agronegócio.

Noronha reforça que a retomada da fábrica é uma prioridade nacional: “Convivemos com uma ampla dependência de fertilizantes nitrogenados vindo de outros países. Hoje 85% da demanda é atendida por importação. Consequentemente, ter uma produção no Brasil é essencial para garantir a redução da vulnerabilidade do País e a segurança dos nossos clientes”, concluiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias