Unigel pede suspensão de execução de dívidas por 60 dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 16:14 Para compartilhar:

A Unigel entrou com um pedido de mediação a fim de negociar condições de pagamento de determinados créditos existentes. A empresa, que é a principal produtora de fertilizantes do Brasil, ajuizou um processo de Tutela de Urgência Cautelar perante a comarca da capital de São Paulo. A medida tem como objetivo garantir a continuidade das negociações e suspender eventuais ações e atos de execução que venham a ser adotados por credores pelo período de até 60 dias.

“Esse período será importante para costurar novos acordos no âmbito do plano de readequação da estrutura de capital da companhia, que envolve venda de ativos específicos, discussões estratégicas e negociações com principais credores”, afirmou o presidente da Unigel, Roberto Noronha Santos.

Segundo o presidente da empresa, as negociações com os principais credores da empresa continuam a ser realizadas de forma construtiva, apesar da aceleração do vencimento das debêntures aprovada em assembleia no dia 6 de dezembro. O executivo acrescentou que espera chegar a um acordo dentro do prazo de até 60 dias concedido pela mediação.

“O processo de mediação garante um ambiente organizado para que possamos continuar as tratativas com os demais credores de forma estruturada, visando uma solução negociada, que entendemos ser a melhor alternativa para todas as partes envolvidas”, afirmou Santos.

A ação faz parte de um conjunto de movimentos que a empresa vem realizado com foco em encontrar uma solução para atender aos credores. Na última sexta-feira, a Unigel havia anunciado a venda de uma subsidiária que produzia chapas acrílicas no México, cujos recursos devem ser utilizados para reforçar a posição de caixa.

A companhia também tem negociado com a Petrobras para encontrar alternativas que possam garantir a continuidade da produção nacional de fertilizantes nitrogenados e possível parceria envolvendo a oferta de hidrogênio verde.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias