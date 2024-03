Unigel anuncia paralisação temporária das fábricas de fertilizantes nitrogenados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 14:47 Para compartilhar:

A Unigel informou nesta quarta-feira, 6, que vai realizar a paralisação temporária das fábricas de fertilizantes nitrogenados localizadas na Bahia e no Sergipe. A empresa manterá uma infraestrutura mínima para manutenção e preservação dos ativos, além de garantir o cumprimento dos compromissos legais e socioambientais, bem como projetos sociais e apoio às escolhas nos dois Estados.

Segundo a Unigel, a empresa suportou prejuízos durante o ano de 2023 e também em 2024, mas preservou a maior parte de seu quadro de funcionários na expectativa de que fossem bem-sucedidas as negociações e frentes de trabalho buscando a redução do preço do gás natural via Governo Federal, bem como uma alternativa temporária via contrato de tolling, além da parceria estratégica em combustíveis renováveis junto à Petrobras, as quais não entraram em vigor até o momento.

“Apesar dos esforços de inúmeros segmentos, como federações e associações empresariais, empresas e partidos políticos, o preço do gás natural no país ainda está entre os mais elevados do mundo, chegando a custar até seis vezes mais que no Oriente Médio e Estados Unidos”, afirmou a empresa.

Em comunicado, a Unigel afirmou que ao ingressar no setor de fertilizantes em 2020, a empresa acreditava na abertura do mercado livre de gás natural no País e investiu cerca de R$ 600 milhões nas duas fábricas de fertilizantes nitrogenados arrendadas da Petrobras na Bahia e em Sergipe.

As duas unidades utilizam o gás natural como principal matéria prima e geraram cerca de 600 empregos diretos. Com a decisão de paralisar as fábricas, 255 funcionários foram demitidos.

Em relação ao contrato de tolling, a Unigel disse que a negociação com a Petrobras depende do cumprimento de condições precedentes para entrar em vigor. A petroquímica destacou que o acordo foi submetido à análise do Tribunal de Contas da União (TCU) por questões de governança interna da estatal “da qual a Unigel desconhece e não participa”, acrescentou a empresa.

“Cabe salientar que, em relação ao contrato de tolling, uma vez cumpridas as condições precedentes, a companhia poderá reavaliar a retomada da produção”, afirmou a Unigel em comunicado, acrescentando que segue acreditando na sensibilização do Governo Federal, através dos poderes executivo e legislativo, dos governos estaduais e da Petrobras quanto às políticas de preço do gás natural destinado à indústria nacional.

A empresa cita no comunicado que contribuiu para a redução da dependência do País sobre as importações de fertilizantes nitrogenados em aproximadamente 15%. O insumo é fundamental para o agronegócio. A Unigel acrescentou que também é a única produtora de ARLA, um aditivo adicionado nos motores à diesel para redução da emissão de gases poluentes.

