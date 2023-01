Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 22:07 Compartilhe





Principal torcida uniformizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel fez um protesto em frente à sede da Federação Paulista de Futebol na tarde desta sexta-feira (13). O ato visou criticar os valores dos ingressos para os torcedores visitantes nos primeiros jogos do Campeonato Paulista.

Membros da Gaviõesda Fiel protestaram na porta da FPF (Foto: Reprodução/Instagram Gaviões da Fiel)

Os torcedores presentes saíram da sede da organizada, no bairro do Bom Retiro, e foram até o escritório da FPF, na Barra Funda. O trajeto tem duração de cerca de 30 minutos em ritmo normal.

O Timão estreia no Estadual neste domingo (15), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e o ticket para os corintianos está custando R$ 100 para esta partida. No segundo jogo que a equipe alvinegra atuará fora de casa, no próximo sábado (21), contra a Inter de Limeira, o valor inteiro da entrada é ainda maior: R$ 120.

Através das redes sociais, a Gaviões da Fiel destacou que ‘é do povo, e os valores (cobrados nos ingressos) não condizem com a realidade que vivem’.

