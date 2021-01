Uniforme tradicional do Barcelona terá cores da Catalunha contra o Real Madrid

Como se já não bastasse todo ambiente que envolve um clássico entre Barcelona e Real Madrid, o clube catalão resolveu acrescentar um ingrediente no próximo encontro entre as duas equipes no Santiago Bernabéu. De acordo com o jornal Sport nesta terça-feira (12), o Barça jogará com seu tradicional uniforme diante do maior rival, mas com listras nas cores da Catalunha no próximo dia 11 de abril.

Ainda segundo o jornal, o uniforme é uma edição especial para “El Clásico”, que só será usado na partida contra os merengues. O camisa deverá ser lançada e colocada à venda ainda no final deste mês, com a presença do ex-capitão Puyol.

Com o objetivo de ressaltar as raízes do clube da Catalunha, a camisa terá o conceito de “Jogamos como somos” para mostrar a ligação entre clube e região na qual a cidade de Barcelona está localizada.

Vale lembrar que, além do orgulho do clube catalão, a mensagem trás um conteúdo político já que a Catalunha tenta a independência da Espanha há anos.

Na terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 34 pontos, o Barça ainda busca afirmação em La Liga. O time de Messi agora volta suas atenções para a Supercopa da Espanha na próxima quarta-feira (13), diante da Real Sociedad, fora de casa, pela semifinal do torneio.

