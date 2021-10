Unifique compra três provedores de internet e ativos de fibra ótica

A Unifique anunciou a cobre de três provedores de internet e ativos de fibra ótica em Santa Catarina: a MKS NET SC, a TVC e a Fibramaxx. As aquisições somam juntas cerca de 33 mil clientes, o que representa em conjunto 10% da base de clientes atuais da companhia no Estado, e fazem parte de sua estratégia de crescimento onde já possui liderança de mercado na tecnologia fibra ótica, e de abranger o maior número de cidades possível. Não foram divulgados os valores das transações.

A MKS NET SC possui mais de 20 anos de atuação no segmento internet banda larga em Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, Bombinhas e Porto Belo. Possui aproximadamente 21 mil clientes atendidos por tecnologia fibra ótica. Segundo o fato relevantem a Unifique, que já possui presença nas cidades acima, amplia sua atuação com grande potencial de sinergia decorrente da diluição de custos fixos de sua operação e do aumento de receitas pelos serviços a serem ofertados à nova base de clientes e potenciais clientes da rede de fibra ótica adquirida.

A TVC também possui mais de 20 anos de atuação prestando serviços de telecomunicações (Banda Larga, TV Digital e Telefonia) nas em Tubarão, São José e Araranguá. Possui aproximadamente 8 mil clientes, atendidos por tecnologia fibra ótica FTTH e rede HCF, na proporção de 40% e 60%, respectivamente. “Através dessa aquisição, a companhia inicia sua atuação nas cidades de Tubarão e Araranguá, que possuem em conjunto um mercado potencial de 50 mil clientes.A aquisição do direito de passagem (posição no poste) proporcionará à Companhia a implantação de um plano de atualização de rede com a tecnologia fibra ótica FTTH e a elevar os padrões de qualidade para os atuais e novos clientes”, diz a Unifique.

Já a Fibramax adquiriu aproximadamente 4 mil clientes atendidos por tecnologia fibra ótica FTTH nas cidades de Lauro Muller, Orleans, Treviso, Siderópolis e Cocal do Sul. A Unifique já está presente em Siderópolis e Cocal do Sul, e diz ampliar sua atuação com potencial de sinergia decorrente da diluição de custos fixos da operação e do aumento de receitas pelos serviços a serem ofertados à nova base de clientes e potenciais clientes da rede de fibra ótica FTTH adquirida.

