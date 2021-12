Unifique compra operadora Guaíba Tecnologia em negócio avaliado em R$ 60,93 mi

A operadora de telecom Unifique anunciou a compra da gaúcha Guaíba Tecnologia. O negócio é avaliado em R$ 60,93 milhões. Segundo comunicado, esta é a décima aquisição este ano. “A compra da Guaíba representa 40% da base de atuação da Unifique no Estado e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com fibra óptica no mercado gaúcho”, de acordo com a nota.

A Guaíba possui 20 mil acessos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (zona sul), Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana. O portfólio de produtos tem planos e velocidades aderentes aos da Unifique, região geográfica adjacente, “e permitirá capturas de sinergias operacionais relevantes.” Ainda afirma ter “expressiva carteira de clientes corporativos” e receita por acesso nos mesmos patamares.

A compra se insere na estratégia de expandir sua atuação principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a Unifique fará a implantação de fibra óptica nas frequências 3,5 GHz nesses estados, conforme compromisso assumido no leilão 5G.

