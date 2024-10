Unifil considera ‘extremamente perigosas’ ações de Israel perto de suas posições no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2024 - 16:36 Para compartilhar:

As forças de manutenção da paz das Nações Unidas no sul do Líbano (Unifil, na sigla em inglês) alertaram, neste domingo (6), que as operações militares de Israel perto de suas posições são perigosas e comprometem sua segurança.

“A Unifil está profundamente preocupada com as recentes atividades do Exército israelense adjacentes à posição 6-52 da missão, a sudeste de Marun al Ras”, declarou em um comunicado no X.

São “extremamente perigosas”, acrescentou a Unifil, considerando “inaceitável que se ponha em perigo a segurança das forças de manutenção da paz da ONU”, lembrando a “todos os atores” a obrigação de proteger o pessoal e os bens das Nações Unidas.

Na véspera, a Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano) anunciou “manter suas posições”, apesar do pedido do Exército israelense para “deslocar algumas” delas.

Também exortou o “Líbano e Israel a aplicarem a resolução do Conselho de Segurança 1701, a única resolução viável para restabelecer a estabilidade na região”.

Esta resolução, que foi aprovada ao final da guerra de 2006 entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, estabelece que apenas as forças de manutenção da paz e o Exército libanês se mobilizem no sul do Líbano, entre a fronteira com Israel e o rio Litani.

Prevê, ainda, a retirada das forças armadas não estatais, ou seja, o Hezbollah, que tem mantido presença no sul do país desde o fim da citada guerra.

Apesar desta resolução, o movimento islamista apoiado pelo Irã mantém presença no sul do país desde 2006, onde estão mobilizados cerca de 10.000 capacetes azuis.

