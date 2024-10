Unifil acusa Israel de invadir base à força com tanques

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 13 OUT (ANSA) – A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) denunciou uma invasão à força de dois tanques israelenses em uma base da missão da ONU no sul do país árabe.

Segundo comunicado da Unifil, o incidente ocorreu na madrugada deste domingo (13), na esteira dos ataques de Israel contra outras bases da força de paz na semana passada, ações condenadas pela comunidade internacional.

“As forças de manutenção da paz em uma posição em Ramyah observaram três pelotões de soldados israelenses cruzarem a Linha Azul em direção ao Líbano. Por volta das 4h30, enquanto os soldados estavam nos abrigos, dois tanques Merkava destruíram a cancela principal da base e entraram à força”, diz a nota.

Militares israelenses ainda pediram que as luzes do local fossem “desligadas”, e os veículos blindados “foram embora cerca de 45 minutos depois”, após a Unifil ter “protestado por meio de um mecanismo de contato”.

Além disso, 15 soldados da missão apresentaram intoxicação, irritações cutâneas e reações gastrointestinais devido à fumaça provocada por disparos das Forças de Defesa Israelenses (IDF) a cerca de 100 metros da base da Unifil.

Em outro episódio, este na noite de sábado (12), militares das IDF impediram um “deslocamento logístico crítico da Unifil nos arredores de Meiss Ej Jebel”. Em seu comunicado, a força das Nações Unidas exigiu “explicações sobre essas violações chocantes”.

“Violar e entrar em um posto da ONU é mais um claro desrespeito do direito internacional. Qualquer ataque deliberado às tropas de manutenção da paz constitui uma violação grave do direito humanitário internacional”, acrescenta a nota.

No fim da semana passada, ataques israelenses derrubaram muros e uma torre de observação e danificaram sistemas de comunicação, transmissão e monitoramento em três bases da Unifil no sul do Líbano, deixando também cinco soldados feridos.

(ANSA).