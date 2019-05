Unifacisa bate São Paulo e abre 2 a 1 na série final da Liga Ouro de basquete

O Unifacisa está mais perto do título da Liga Ouro de Basquete, que vale vaga ao campeão na próxima edição do NBB (Novo Basquete Brasil). Neste domingo, perante sua torcida na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), o time paraibano derrotou o São Paulo por 71 a 66 e abriu vantagem por 2 a 1 na série melhor de cinco jogos da final da competição.

A quarta partida da decisão da Liga Ouro será já nesta terça-feira, novamente na Paraíba. Caso o São Paulo consiga a vitória, o quinto e decisivo duelo será na sexta, às 20 horas, no ginásio Antonio Leme Nunes Galvão, no Morumbi, na capital paulista.

Em quadra, a equipe paraibana contou com uma grande atuação da dupla Barnes e Pezão. O norte-americano Nate Barnes foi mais uma vez o cestinha da partida com 20 pontos, mas o brasileiro, além de ter sido o segundo maior pontuador do seu time com 16, ainda foi o líder de rebotes na partida com 13.

No lado são-paulino, Jones, com 15 pontos e 12 rebotes, e Stocks, com 19 pontos e quatro rebotes, foram os destaques da equipe comandada pelo técnico Claudio Mortari.

A Liga Ouro pode ser comparada à Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, neste caso, apenas uma equipe conquista acesso à elite da competição nacional de basquete.