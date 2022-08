Unidas tem lucro líquido ajustado de R$ 213 mi no 2º trimestre, queda de 11,7%

Estadão Conteúdo 11/08/2022 - 20:18 Compartilhe

A Unidas reportou lucro líquido de R$ 213 milhões no segundo trimestre, queda de 11,7% frente a igual intervalo do ano passado, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 11.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado consolidado alcançou R$ 843 milhões de abril a junho, alta de 51,3% sobre igual intervalo de 2021. Com isso, a margem Ebitda (sobre a receita de locação) foi de 76,2% no segundo trimestre, ante 75,4% um ano antes.

A receita líquida total atingiu R$ 1,94 bilhão no segundo trimestre, avanço de 23,8% na comparação anual. Na locação, o indicador marcou R$ 1,1 bilhão de abril a junho, alta de 49,8% sobre igual intervalo de 2021. Em seminovos, houve ligeiro avanço de 0,8% na mesma base de comparação, para R$ 838,8 milhões.

No balanço, a companhia destacou que o resultado do período teve “avanços e evoluções importantes nas operações”, com o maior recebimento de carros na história da Unidas.

A locadora salientou que os meses de julho a setembro serão utilizados pela Unidas e Localiza para iniciar o planejamento conjunto dos próximos passos da fusão. “Dessa forma, em 1º de outubro, poderemos iniciar a operação de maneira combinada e 100% focada na estratégia da nova Localiza, a maior empresa de locação do Brasil.”