Unidas: preço da ação na oferta (follow on) fica em R$ 19,50 e gira R$ 1,83 bi

A Unidas (antiga Locamérica) fechou o preço da ação na oferta subsequente (follow on) em R$ 19,50, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. movimentando R$ 1,83 bilhão. A cotação do fechamento desta terça-feira, 17, foi de R$ 19,75. O início das negociações das ações objeto da oferta na B3 será nesta quinta-feira, 19 de dezembro.

A oferta primária, de 61 milhões de novas ações, representa um aumento de capital de R$ 1,189 bilhão. A distribuição secundária, de 32.808.782 ações, teve como vendedor a Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira.

Os recursos obtidos serão destinados para o crescimento das operações com aquisição de veículos para aumentar a frota no segmento de aluguel de veículos (RAC) e para novos contratos vendidos de terceirização de frotas (TF); e o aprimoramento das tecnologias e qualidade dos serviços prestados aos para gerar ganhos de eficiência operacional e redução de custos; e reforço do caixa.

Participaram os bancos coordenadores Itaú BBA (líder), Citi, JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual e XP Investimentos.