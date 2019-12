Unidas confirma oferta de ações (follow on), que pode ficar em torno de R$ 1,7 bi

A Unidas, ex-Locamérica, anuncia oferta subsequente (follow on) de ações. A distribuição será de 93.808.782 ações, das quais 61 milhões em oferta primária, ou seja, novas ações, e 32.808.782 em secundária, na qual o vendedor é a Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira.

Ao preço do fechamento no último pregão, 6 de dezembro, de R$ 18,16, a oferta alcançaria R$ 1,7 bilhão, sendo que o preço será definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), dia 17. O início das negociações das ações objeto da oferta na B3 está previsto para 19 de dezembro.

Os bancos coordenadores são Itaú BBA (líder), Citi, JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual e XP Investimentos.