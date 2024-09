Unidades de conservação do RJ são reabertas após queda nos incêndios 

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 18/09/2024 - 21:25 Para compartilhar:

O governo do Rio de Janeiro autorizou nesta quarta-feira (18) a reabertura das unidades de conservação gerenciadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), após queda no número de focos de incêndio florestais. Das 39 unidades, 11 são parques que podem receber novamente visitação pública, sem restrições.

Os parques foram fechados no último fim de semana devido aos diversos focos de incêndio florestais em todo o território fluminense. A medida de fechamento teve como objetivo ajudar a conter as chamas, proteger a população e permitir que o corpo técnico fosse concentrado para o combate aos incêndios. Mais de 3.500 hectares de área foram queimados apenas em áreas de conservação.

O Corpo de Bombeiros já extinguiu mais de 1.442 incêndios florestais em todo o estado desde a criação do Gabinete de Gestão de Crise, na última quinta-feira (12). Às 20h desta quarta-feira (18), havia seis focos ativos sendo combatidos pelos bombeiros militares.

Mais de 1.100 militares foram mobilizados para este período e mais de 170 guarda-parques estão atuando para extinguir o fogo que atingiu as unidades de conservação. Profissionais da Defesa Civil estadual e do Corpo de Bombeiros seguem monitorando as condições meteorológicas e climáticas no estado.