Unidade do Fed de Atlanta prevê alta anualizada de 2,6% no PIB dos EUA no 3º tri

O modelo “GDP Now” do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta aponta crescimento anualizado de 2,6% no Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre deste ano.

A estimativa representa uma revisão para cima em relação à previsão mais recente, feita em 26 de agosto, de avanço de 1,6% no PIB.

Em seu comunicado, o Fed Atlanta ressalta que este modelo não é previsão oficial da distrital, mas uma estimativa baseada nos dados econômicos disponíveis para o trimestre em foco, sem ajustes subjetivos e apenas com os resultados matemáticos do modelo.