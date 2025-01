Unidade do Exército dos EUA envolvida em colisão em Washington interrompe voos

WASHINGTON (Reuters) – A unidade do Exército dos Estados Unidos cujo helicóptero se envolveu na colisão noturna com um jato de passageiros em Washington foi colocada em pausa operacional, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters na quinta-feira, o que significa que os helicópteros dessa unidade não voarão por enquanto.

Um helicóptero BlackHawk do Exército dos EUA colidiu com um jato de passageiros da American Airlines na noite de quarta-feira, perto do Aeroporto Nacional Reagan Washington, e as duas aeronaves caíram no rio Potomac. O helicóptero militar estava em um voo de treinamento, mas não está claro o que causou o acidente. As autoridades disseram que não houve sobreviventes.

Uma das autoridades, falando sob condição de anonimato, disse que os helicópteros do 12º Batalhão de Aviação, com base em Fort Belvoir, na Virgínia, ficariam temporariamente parados. Não está claro quanto tempo durará a pausa.

Outros helicópteros, como os da Guarda Nacional, ainda terão permissão para ajudar nos esforços de recuperação, acrescentou a fonte.

Helicópteros militares são vistos com frequência na região da capital dos EUA, que abriga várias bases militares. Não é incomum que os militares ordenem pausas após acidentes.