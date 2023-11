Unidade de processamento de soja da ADM de combustível renovável inicia operação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 14:44 Para compartilhar:

Nova York, 16 – A joint venture de processamento de soja entre a Archer Daniels Midland (ADM) e a empresa de energia Marathon Petroleum, com o objetivo de atender à demanda por combustíveis renováveis, iniciou suas operações no Estado da Dakota do Norte, nos Estados Unidos. As empresas afirmaram que a planta começou a receber soja em setembro e está na fase de comissionamento e inicialização do processamento da soja para obtenção de farelo e óleo.

A ADM detém 75% do complexo Green Bison, avaliado em US$ 350 milhões, que produzirá cerca de 272 mil toneladas de óleo de soja refinado por ano, a ser utilizado pela Marathon como matéria-prima para aproximadamente 284 milhões de litros de diesel renovável anualmente. Fonte: Dow Jones Newswires

