Unidade de mineração da Usiminas atinge recorde de 9 milhões de toneladas de minério de ferro

SÃO PAULO (Reuters) – A Usiminas informou nesta terça-feira que sua controlada Mineração Usiminas superou 9 milhões de toneladas de produção de minério de ferro em 2021, novo recorde da companhia.

Além disso, a Mineração Usiminas, também chamada de Musa, encerrou no último domingo o uso de barragens para rejeitos gerados no beneficiamento de minério de ferro, com a migração definitiva para um novo sistema de eliminação seca.

(Por Aluísio Alves)

