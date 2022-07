Unidade de carros elétricos de chinesa Evergrande recebeu encomendas para 37 mil unidades

XANGAI (Reuters) – A China Evergrande New Energy Vehicle, unidade do grupo imobiliário mais endividado do mundo, disse nesta quarta-feira que recebeu pré-encomendas não vinculativas para mais de 37 mil unidades de seu primeiro modelo, o utilitário Hengchi 5.







As pré-encomendas do modelo superaram em muito as expectativas da empresa, disse o presidente, Liu Yongzhuo.

A unidade de veículos elétricos da Evergrande começou a aceitar encomendas há duas semanas, com os compradores pagando mil iuans (148,13 dólares) como depósito para o veículo utilitário esportivo 100% elétrico com preço de 179 mil iuans (cerca de 26,5 mil dólares).

A companhia também disse que começará a entregar o primeiro lote de 10 mil Hengchi 5 entre outubro e março de 2023. Os compradores serão totalmente reembolsados ​​se mudarem de ideia dentro de 15 dias após a retirada.

A produção em massa do Hengchi 5 foi adiada para o terceiro trimestre de junho, de acordo com declarações recentes de executivos da empresa. A controladora da companhia, o grupo Evergrande, enfrenta mais de 300 bilhões de dólares em passivos.

O presidente da Evergrande, Hui Ka Yan, prometeu dentro de 10 anos mudar o foco principal da empresa do setor imobiliário para o automotivo. A empresa disse anteriormente que pretendia fabricar 1 milhão de veículos por ano até 2025.

(Por Zhang Yan e Brenda Goh)