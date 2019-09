Unidade da Tyson Foods atingida por incêndio deve retomar operações em janeiro

Chicago, 4 – A unidade da Tyson Foods no Estado do Kansas que foi parcialmente destruída por um incêndio no mês passado deve retomar as operações em janeiro, disse nesta quarta-feira o CEO da companhia, Noel White. Segundo o executivo, uma parte da unidade que não foi atingida já retomou parcialmente o processamento de carne bovina.

“A perda de volume foi mínima”, disse White, explicando que a Tyson transferiu parte do processamento para outra unidade no Kansas e outras instalações.

Ele observou, porém, que o transporte de gado e de carne por maiores distâncias eleva os custos. A unidade atingida pelo incêndio processava cerca de 5% da carne bovina dos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.