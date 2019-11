Unidade da Tyson atingida por incêndio deve retomar operações em até 60 dias

Chicago, 12 – A unidade da Tyson Foods que foi parcialmente destruída por um incêndio em agosto deve retomar as operações em até 60 dias, disse o CEO da companhia, Noel White, observando que essa é uma estimativa conservadora. A planta, que fica em Holcomb, Kansas, é uma das maiores do setor e representa cerca de 5% da capacidade diária de processamento de carne bovina dos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, a Tyson disse que o incêndio resultou em custos adicionais de US$ 31 milhões no quarto trimestre fiscal, e que isso foi em parte responsável pelo lucro menor da companhia no período. O lucro da Tyson Foods diminuiu 31% no quarto trimestre fiscal, para US$ 369 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.