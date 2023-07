Unidade da Marfrig em Promissão (SP) realiza 1º embarque de carne bovina para o México

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 19:18 Compartilhe

A unidade da Marfrig em Promissão (SP) embarcou o primeiro lote de carne bovina in natura para o México no fim de junho. Em nota, a empresa informou que o carregamento foi realizado após auditoria que avaliou a conformidade em relação às especificações técnicas do acordo estabelecido entre o Brasil e o México para exportação do produto. Não foi revelado o volume embarcado ao México nem a receita obtida. A planta de Promissão – a única unidade de abate, desossa e industrializados da Marfrig no Estado de São Paulo – está habilitada para exportar para mais de 30 países, entre eles China e Estados Unidos. Está em andamento processo de habilitação para exportar para a Malásia.

Conforme a nota da companhia, a unidade da Marfrig em Promissão tem capacidade média diária de confinar 6.000 cabeças de gado e abater 950 animais. Produz 9.900 toneladas de carne mensalmente, o que representa 17,2% do volume total produzido pela companhia no Brasil. “A entrada da Marfrig neste importante mercado que é o mexicano é uma ótima oportunidade de negócios para a companhia, que tem, entre suas estratégias atuais, a diversificação de mercados”, disse na nota o diretor de exportação da Marfrig, Alisson Navarro.

