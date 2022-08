Unidade da GE de revisão de motores de aviões no RJ espera crescer 50% em 4 anos

reuters 18/08/2022 - 14:02 Compartilhe

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A GE Celma, especializada em reparo de peças e motores aeronáuticos e parte da norte-americana General Electric, espera ter um crescimento de 50% nos próximos quatro anos nesse tipo de serviço, disse o presidente da empresa, Julio Talon, nesta quinta-feira.

Anualmente, segundo ele, são 500 revisões de turbinas de aviões nas unidades da empresa localizadas nas cidades fluminenses de Petrópolis e Três Rios.

Segundo a empresa, 30% dos motores revisados pela GE no mundo são feitos nas unidades no Estado do Rio de Janeiro. O executivo acrescentou que 95% dos motores vem de fora do país e o restante refere-se ao setor aéreo nacional.

“Temos planos para crescer esse número (de 500 revisões por ano) entorno de 50 por cento nos próximos quatro anos”, disse Talon em evento da Firjan sobre aumento de competitividade no Brasil.

“Conseguimos competir de igual para igual com qualquer empresa do mundo e de forma eficiente. Isso atrai investimentos”, acrescentou.