Unidade da Cooperfrigu está reabilitada a exportar para Rússia, diz Abrafrigo

São Paulo, 11 – A Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) divulgou comunicado no qual informa que o serviço sanitário russo, Rosselkhoznadzor, publicou em seu site a reabilitação de uma planta da Cooperfrigu, de Gurupi, no sul do Tocantins, que a partir desta sexta-feira, 11, já pode exportar carne para aquele país. A unidade tem capacidade de abate de aproximadamente 820 animais/dia e já exporta cerca de 30% de sua produção.

Conforme a Abrafrigo, a Rússia impôs um embargo às carnes bovina e suína do Brasil no fim de 2017, alegando a presença do aditivo ractopamina, um estimulante de crescimento proibido naquele país, em alguns lotes dos produtos.

A Abrafrigo explica que as restrições começaram a ser retiradas em novembro de 2018, mas até agora apenas cinco empresas de bovinos foram autorizadas a vender para o mercado russo, que já foi o maior importador do produto brasileiro.

De janeiro a setembro, a Rússia importou somente 51.839 toneladas do produto, enquanto a média histórica nos últimos anos é de cerca de 150 mil toneladas.