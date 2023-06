Unidade da Atvos em MS bate recorde de carregamento diário de açúcar VHP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 18:01 Compartilhe

São Paulo, 30 – A companhia Atvos, uma das principais produtoras de biocombustíveis do País, registrou recorde na expedição de açúcar VHP (bruto) na última semana na Unidade Eldorado, localizada em Rio Brilhante (MS). Segundo nota divulgada pela empresa, 2,154 mil toneladas do produto foram carregadas em um único dia.

Ao todo, 58 veículos fizeram o transporte da carga, oito a mais do que o recorde anterior da empresa, de novembro de 2022.

No período, cerca de 1,9 mil toneladas haviam sido expedidas.

De acordo com a Atvos, o recorde recente se relaciona com a reativação de um silo de 160 toneladas para armazenamento da produção, o que contribuiu para o desempenho na fabricação e no carregamento.

