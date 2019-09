Unidade asiática da AB InBev tem estreia promissora na Bolsa de Hong Kong

A unidade asiática da Anheuser-Busch InBev (AB InBev), a Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., teve uma estreia promissora na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira, após lançar na semana passada a segunda maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações deste ano.

A ação da Budweiser APAC fechou hoje em 28,20 dólares de Hong Kong (US$ 3,60), cerca de 4,4% acima do preço do IPO, de US$ 27,00 por papel, conferindo à subsidiária uma capitalização de mercado de cerca de US$ 47 bilhões.

A AB InBev, que controla a AmBev no Brasil, levantou cerca de US$ 5 bilhões com a oferta da Budweiser APAC.

Em meados de julho, porém, a empresa tinha cancelado uma tentativa anterior de lançar IPO da unidade asiática – que tinha o objetivo de levantar quase US$ 10 bilhões – por causa do fraco interesse dos investidores. Fonte: Dow Jones Newswires.