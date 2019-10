Unidade armazenadora de Uberlândia retoma atividades, diz Conab

São Paulo, 16 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informa em comunicado que retomou operações da unidade armazenadora em Uberlândia (MG), para atender as demandas dos produtores da região. O município mineiro concentra a maior produção de grãos do Estado e a unidade reaberta é a segunda maior da Conab, com capacidade estática para armazenagem de 239,8 mil toneladas.

A Conab explica que as operações da unidade foram interrompidas em 2017, para ações de manutenção, conservação e melhorias solicitadas pelo Ministério Público para garantir o armazenamento dos estoques públicos e privados na unidade.

A reabertura ocorreu após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado na última quinta-feira, 10.

Após o TAC, foram disponibilizados 121,8 toneladas de capacidade estática, com 3 armazéns convencionais e 1 graneleiro tipo Buffalo, todos aptos a operar. Localizada em uma região de grandes produtores, a principal atividade operada é a armazenagem.

Nos próximos dias, a unidade deve receber cerca de 5 mil toneladas de arroz, por meio de contrato da iniciativa privada. Os interessados em utilizar os serviços de estocagem podem entrar em contato diretamente na unidade, que fica na Rua Geraldo Moreira e Silva, 2.630, Distrito Industrial, em Uberlândia.